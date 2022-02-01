В Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19. За последние сутки вирус подтвердился у 48 жителей региона. Неделей ранее эта цифра приближалась к 600 заболевшим за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 48 человек. Из них 39 случаев подтверждено в городе Атырау, два случая – на Тенгизском месторождении, четыре – в Жылыойском районе, один – в Исатайском районе, один – в Курмангазинском районе, один – в Махамбетском районе.

У 19 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 29 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 696 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 6 048 человек, в областной больнице – 23, в модульной больнице – 150 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 53 человека, в районных инфекционных стационарах – 50. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.