В Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области резко снизилось число заболевших COVID-19. За последние сутки вирус подтвердился у 48 жителей региона. Неделей ранее эта цифра приближалась к 600 заболевшим за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 48 человек. Из них 39 случаев подтверждено в городе Атырау, два случая – на Тенгизском месторождении, четыре – в Жылыойском районе, один – в Исатайском районе, один – в Курмангазинском районе, один – в Махамбетском районе.
У 19 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 29 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 696 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 6 048 человек, в областной больнице – 23, в модульной больнице – 150 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 53 человека, в районных инфекционных стационарах – 50. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
- Алматинский инфекционист рассказала о лечении и профилактике КВИ и менингита
- В мире растет заболеваемость среди детей из-за омикрон-штамма
- Холодную воду частично отключат в Атырау
- Куда обращаться, если вы заболели коронавирусом в другом городе - ответ врача
- 68% взрослого населения Узбекистана прошли полный курс вакцинации от КВИ
- По всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А - Ажар Гиният
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана