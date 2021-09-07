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    14:42, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области резко снизилась заболеваемость КВИ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 67 заболевших. В августе число инфицированных за сутки доходило до 650 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 67 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтвержден 41 новый случай заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. В Индерском районе выявлено 11 заболевших, в Исатайском, Кызылкогинском и Макатском районах - по одному человеку.

    Заболевание у 35 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 548 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 645 человек, в модульной больнице - 177, во второй областной больнице – 139 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 67, в кардиоцентре - 42, в ж/д больнице - 35 пациентов, в областной больнице - 12, в общежитиях - 74, в районных инфекционных стационарах - 204. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 255 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, более 201 тысячи человек привились первым компонентом в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Статистика
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