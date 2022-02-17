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В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек

17 Февраля 2022 00:15
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В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 267 207 человек. Второй компонент вакцин получили 251 375 человек. Вакциной Pfizer в области привито 6 391 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области. Ревакцинацию от COVID-19 прошли 33 871 человек.

Как ранее сообщалось, на Тенгизе последний пациент с COVID-19 покинул стационар.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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