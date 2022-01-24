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В Атырауской области ревакцинации от COVID-19 подлежат 100 тысяч человек

24 Января 2022 00:01
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В Атырауской области ревакцинации от COVID-19 подлежат 100 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области ревакцинации от COVID-19 подлежат 100 тысяч человек. В настоящее время бустерным компонентом привились более 17 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«По состоянию на январь 2022 года ревакцинации от COVID-19 в регионе подлежат 97493 человека. Из этого числа уже вакцинировано 17%, или 17 339 человек. Ревакцинация проводится вакцинами Verocell (Sinovak), QazVak и Комирнати (Pfizer). Не так давно по решению МВК началась ревакцинация лиц старше 60 лет Pfizer. В нашей области этой вакциной уже привито около 200 пожилых людей», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Как ранее сообщалось, в три раза за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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