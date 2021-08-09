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В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19
9 Августа 2021 22:02
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Атырауской области растёт число пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1 676 человек.
Загруженность составляет 55,6 % (на 3 012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 95 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 83,3 % (на 114 мест).
Как ранее сообщалось, в Атырауской области число больных КВИ достигло 7,5 тысяч человек.
Пациентка с 90% поражением лёгких выписалась из стационара в Атырау.
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