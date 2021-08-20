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В Атырауской области растёт число инфицированных COVID-19

20 Августа 2021 14:51
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В Атырауской области растёт число инфицированных COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 435 человек заболевших COVID-19 выявили за сутки в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости в Атырау, на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 435 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 228 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 95 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 56 заболевших, в Индерском районе - 13, в Исатайском районе - 3, Кызылкогинском районе - 9, в Курмангазинском районе - 6, в Макатском районе - 6, в Махамбетском районе - 9 человек. Заболевание у 279 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 156 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 88 человек.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 8 693 человека, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 190 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 81, в кардиоцентре - 101, в ж/д больнице - 102 пациента, в районных инфекционных стационарах - 372, в областной больнице - 192 пациента, в общежитиях - 145, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 414 человек.

Как ранее сообщалось, 2 347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки. 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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