АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области расследуют дело о жестоком обращении с ребенком в детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На видео, которое было распространено в соцсетях, видно, как воспитательница детского сада «Балдырган» села Жана Каратон города Кульсары, силой взяв за волосы, ведет 4-летнего ребенка. В настоящее время возбуждено дело в отношении воспитательницы, поднявшей руку на ребенка, оно находится на контроле компетентных органов. Также этот факт расследует отдел образования Жылыойского района Атырауской области. В связи с этим работает созданная учреждением комиссия», - сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района.