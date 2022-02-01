В Атырауской области расширили район поиска пропавшего мужчины

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжают поиски пропавшего 65-летнего мужчины. Сегодня район поисковых работ был расширен, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Сегодня, 1 февраля, продолжились поиски 65-летнего мужчины, который 28 января вышел из дома и не вернулся. Поиски велись вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области, а также в селах Талдыколь, Аккайын, 15-й ауыл, 16-й ауыл и на реке Урал. Поисковые работы осуществляются обходом близлежащей территории, а также водолазным спуском в реку Урал», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В поисках задействованы восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области, два сотрудника и одна единица техники от местных исполнительных органов, два сотрудника и две единицы техники райотдела полиции, волонтеры, родственники пропавшего и жители сел Сарайшык и Бейбарыс.