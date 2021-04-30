В Атырауской области работают 36 прививочных пунктов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 36 прививочных пунктов, где можно получить вакцину от коронавируса, открыто в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 36 прививочных пунктов 27 открыты в областном центре, 9 - в районах области. Кроме того, на базе городских поликлиник открыты 10 передвижных прививочных пунктов. Для вакцинации сотрудников компании «Тенгизшевройл» и ее партнеров в городе и на месторождении Тенгиз функционируют два дополнительных прививочных пункта», - рассказал руководитель управления здравоохранения области Асхан Байдувалиев.

По его информации, 27 апреля в торговом центре «Байзар» открыт дополнительный прививочный пункт, а 28 апреля заработал прививочный кабинет в торговом доме «Дина». Также пункты вакцинации открылись в городском и областном акиматах.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области первый компонент вакцин от коронавируса получили 22612 человек.