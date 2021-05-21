В Атырауской области работает 41 пункт вакцинации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки вакцину получили 603 человека, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 603 местных жителя. Из них 53 медработника, 27 педагогов, 10 полицейских, 14 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 21 сотрудник правоохранительных органов, 7 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 468 местных жителей. В период с 1 февраля по 20 мая I компонентом вакцин Спутник V, QAZVAC и Hayat-Vax вакцинировано 46 959 человек. II компонентом вакцин привиты 16 856 человек.

Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.



