В Атырауской области работает 41 пункт вакцинации
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки вакцину получили 603 человека, передает корреспондента МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 603 местных жителя. Из них 53 медработника, 27 педагогов, 10 полицейских, 14 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 21 сотрудник правоохранительных органов, 7 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 468 местных жителей. В период с 1 февраля по 20 мая I компонентом вакцин Спутник V, QAZVAC и Hayat-Vax вакцинировано 46 959 человек. II компонентом вакцин привиты 16 856 человек.
Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.
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