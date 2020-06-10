В Атырауской области - пять новых случаев коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области пять новых случаев инфицирования коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Двое зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1998, 1978 годов рождения. Один из них был в контакте с заразившимся корнавирусной инфекцией, а второй выявлен при прохождении скрининга. Ещё двое заболевших - жители города Атырау, 1969, 1961 годов рождения, у них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга. Еще один - житель села Акколь Курмангазинского района, 1973 года рождения. У него ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим», - рассказали в пресс-службе.

Здесь добавили, что выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1 227 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровавших - 834.