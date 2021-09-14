В Атырауской области прокомментировали видео с распылением жидкости в детсаду

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется видеоролик, на котором запечатлено, как некий человек распрыскивает неизвестную жидкость в здании детского сада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

На кадрах слышно, как родители воспитанников учреждения высказывают свое возмущение. Они считают, что именно такая обработка и является причиной болезней детей. Ситуацию прокомментировали в районном отделе образования.

Видео было снято в детском саду «Асем» в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

Как пояснили в отделе образования, информация о том, что в учреждении намеренно травили детей, не соответствует действительности. На самом деле на видео попал процесс дезинсекции.

«10 сентября около 17:00 сотрудники «Жылыой Дезсервис» проводили дезинсекцию от насекомых в детском саду «Асем», когда родители забирали детей. В это время дети были во дворе со своими воспитателями. Ребенка, родители которого сняли видео и выложили его в соцсети, 10 сентября не было в детском саду. Мама пришла в детский сад около 18:00, чтобы забрать одежду сына. Работники детсада пытались ей все разъяснить о дезинфекции и предупредили ее, но, несмотря на предупреждение, она все равно распространила ложную информацию об отравлении детей», — сказано в заявлении Жылыойского районного отдела образования.

Также в ведомстве сообщили, что детский сад «Асем» планирует подать жалобу в правоохранительные органы на родителей, которые распространяют ложную информацию об учреждении.

Таким образом, информация о том, что в детском саду травят детей, распыляя вызывающие болезни химикаты, — фейк. На кадрах запечатлен процесс дезинсекции, то есть травли насекомых в здании дошкольного учреждения.