В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области продолжаются поиски пропавшего мужчины 1957 г.р. 28 января он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Поисковые работы проводятся 3-й день. Осуществляется обход близлежащей территории с привлечением кинологического расчета, а также был произведен водолазный спуск в реку Урал.
В поисках задействованы 5 сотрудников, 1 кинологический расчет и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, 1 сотрудник и 1 единица техники МИО, 2 сотрудника и 2 единицы техники РОП, 20 человек волонтеров и 7 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
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