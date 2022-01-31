В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области продолжаются поиски пропавшего мужчины 1957 г.р. 28 января он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Поисковые работы проводятся 3-й день. Осуществляется обход близлежащей территории с привлечением кинологического расчета, а также был произведен водолазный спуск в реку Урал.

В поисках задействованы 5 сотрудников, 1 кинологический расчет и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, 1 сотрудник и 1 единица техники МИО, 2 сотрудника и 2 единицы техники РОП, 20 человек волонтеров и 7 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.