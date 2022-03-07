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    23:20, 06 Март 2022 | GMT +6

    В Атырауской области продолжают восстанавливать электроснабжение в одном из районов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в Курмангазинском районе после ураганного ветра продолжается восстановление электроснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 10 890 абонентов, отключенных от источников тока в Курмангазинском районе, в настоящее время восстановлена электроэнергия у 5140 абонентов. Сегодня по состоянию на 20.00 часов местного времени в сельских округах Тенгиз, Бірлік, Сафон, Кудряшов, Коптогай, Енбекші, Макаш, Акколь, Кигач и Жыланды ведутся ремонтно-восстановительные работы. В этих работах задействовано 10 бригад, около 60 работников и 23 единиц техники «Атырау-Жарык«. Местные акимы сельских округов постоянно информируют население о ситуации на территории округов и держат ситуацию на контроле»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

    Как сообщалось ранее, 5 марта в Курмангазинском районе из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра с порывами до 22-23 м/с произошло аварийное отключение электроснабжения. Авария затронула практически весь район - райцентр Курмангазы, посёлки Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Это 52907 абонентов.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Происшествия
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