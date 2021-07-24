+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области продолжается рост инфицированных Covid-19

24 Июля 2021 12:43
Поделиться:
В Атырауской области продолжается рост инфицированных Covid-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за сутки выявлено 446 инфицированных коронавирусом. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алмаз Шарман: Главное - нарастить охват вакцинацией взрослого населения
Алматинский ученый считает, что проверять кровь на антитела против коронавируса нет смысла Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман 225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 302 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 64 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - 9, Кызылкугинском районе - 8, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 17 человек. Заболевание у 317 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 129 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 75 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3198 человек, в модульной больнице - 194, во второй областной больнице – 204 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 99, в кардиоцентре - 111, в железнодорожной больнице - 115 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 296. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 182 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Алмаз Шарман: Главное - нарастить охват вакцинацией взрослого населения
Алматинский ученый считает, что проверять кровь на антитела против коронавируса нет смысла
Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
Популярное
1 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
2 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
5 Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане
Читайте также
225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив