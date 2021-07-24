В Атырауской области продолжается рост инфицированных Covid-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за сутки выявлено 446 инфицированных коронавирусом. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 302 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 64 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - 9, Кызылкугинском районе - 8, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 17 человек. Заболевание у 317 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 129 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 75 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3198 человек, в модульной больнице - 194, во второй областной больнице – 204 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 99, в кардиоцентре - 111, в железнодорожной больнице - 115 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 296. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 182 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.