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В Атырауской области продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19

14 Января 2022 14:21
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В Атырауской области продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Атырауской области COVID-19 подтвердился у 437 человек. Днём ранее было 139 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 437 человек. Из них 304 случая подтверждено в городе Атырау, 25 случаев – на Тенгизском месторождении, 18 – в Жылыойском районе, 23 – в Индерском районе, 17 – в Исатайском районе, 13 – в Кызылкугинском районе, 14 – в Курмангазинском районе, 7 – в Макатском районе, 16 – в Махамбетском районе.

У 263 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 174 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 43 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 646 человек, в модульной больнице – 197 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 7 человек, в районных инфекционных стационарах – 31. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 218 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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