АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области прививку от коронавируса получили 14705 человек. За последние сутки вакцинацию прошли 535 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В период с 1 февраля по настоящее время I компонентом «Спутник V» вакцинировано 14705 человек. II компонентом привито 3291 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Массовая вакцинация в регионе началась 3 апреля.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Напомним, 19 апреля в Атырау доставили восемь тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V».