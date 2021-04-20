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    22:57, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области прививку от коронавируса получили 14705 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области прививку от коронавируса получили 14705 человек. За последние сутки вакцинацию прошли 535 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В период с 1 февраля по настоящее время I компонентом «Спутник V» вакцинировано 14705 человек. II компонентом привито 3291 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Массовая вакцинация в регионе началась 3 апреля.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Напомним, 19 апреля в Атырау доставили восемь тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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