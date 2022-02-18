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вчера 22:41
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В Атырауской области прививки от COVID-19 получили более 267 тысяч человек
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили более 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 267 334 человек. Второй компонент вакцин получили 251 632 человека. Вакциной Pfizer в области привито 6 452 человека - беременные и кормящие женщины, а также подростки. «Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области. К ак ранее сообщалось, в Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях.
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