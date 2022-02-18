+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области прививки от COVID-19 получили более 267 тысяч человек

18 Февраля 2022 02:35
Поделиться:
В Атырауской области прививки от COVID-19 получили более 267 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили более 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау
В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области Фейк: В телах погибших вакцинированных людей обнаружены тромбы необычной формы

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 267 334 человек. Второй компонент вакцин получили 251 632 человека. Вакциной Pfizer в области привито 6 452 человека - беременные и кормящие женщины, а также подростки. «Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области. К ак ранее сообщалось, в Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау
В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях
Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области
Фейк: В телах погибших вакцинированных людей обнаружены тромбы необычной формы
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
5 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Ограничительные меры в отношении бизнеса ослабили в Казахстане
Фейк: В телах погибших вакцинированных людей обнаружены тромбы необычной формы
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив