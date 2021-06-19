В Атырауской области прививки от Covid-19 получили 69 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки первый компонент вакцин получил 891 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди привившихся 10 медиков, 45 педагогов, 2 полицейских, 10 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 22 сотрудника правоохранительных органов, 6 госслужащих, 22 человека с хроническими заболеваниями, 773 местных жителя.

Всего с 1 февраля по 17 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 69 304 человека. II компонентом вакцин привиты 27 569 местных жителей.



Как ранее сообщалось, накануне в регион прибыли 39 850 доз II компонента вакцины «Спутник V». Они доставлены во все прививочные пункты Атырауской области.





