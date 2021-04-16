В Атырауской области прививки от Covid-19 получили 12 330 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1189 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции за сутки, передает корреспондент МИа «Казинформ».

«В регионе продолжается массовая вакциная населения от Covid-19. По данным за 15 апреля, I компонент вакцины «Спутник V» получили 1189 человек. Из них - 34 медицинских работника, 20 педагогов, 36 полицейских, 15 студентов, 4 сотрудника закрытых учреждений, 54 сотрудника правоохранительных органов, 14 госслужащих, 17 человек с хроническими заболеваниями, 895 местных жителей. С 1 февраля по 15 апреля первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 12 330 человек. Вторым компонентом привито 3093 человека. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. 9 апреля в регион поступили 8 тысяч доз вакцины «Спутник V», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.