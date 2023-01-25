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В Атырауской области предстоит избрать 140 депутатов маслихатов

25 Января 2023, 15:47
В Атырауской области предстоит избрать 140 депутатов маслихатов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенных на 19 марта 2023 года, предстоит избрать 140 депутатов 9 маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 24 декабря определены границы одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан в границах Атырауской области (центр – г. Атырау).

Из 30 депутатов Атырауского областного маслихата 50% (15 депутатов) избираются по мажоритарной системе, 50% (15 депутатов) - по партийным спискам.

25 депутатов маслихата города Атырау, 85 депутатов маслихатов районов будут избираться полностью по мажоритарной системе.

«Всего на предстоящих выборах предстоит избрать 140 депутатов 9 маслихатов - областного, городского и 7 районных», - сообщили в Атырауской областной территориальной избирательной комиссии по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.


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