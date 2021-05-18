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    00:30, 18 Май 2021 | GMT +6

    В Атырауской области повысилась стоимость электроэнергии

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области повысилась стоимость электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тариф на электроэнергию для физических лиц вырос на 15% и составил 5,44 тенге за кВтч; для прочих лиц на 26,9% ­­­­­­­­(26,21 тенге кВтч); для бюджетных организаций на 39% (31,47 тенге кВтч); для производства и переработки сельскохозяйственной продукции и КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на 26,7% ­(21,03 тенге/кВтч).

    «Основной причиной повышения предельной цены стало увеличение предельного тарифа на электрическую энергию АО «Атырауская ТЭЦ» с 8,48 до 13,99 тенге кВтч, или на 64,98% (без НДС), ТОО «МАЭК-Казатомпром» -с 13,10 до 13,68 тенге кВтч или на 4,42% (без НДС)», - сообщили в антимонопольном ведомстве.

    Наша справка. Предельные цены на электрическую энергию для населения в Атырау остаются самыми низкими по сравнению с другими регионами страны из-за скидок, которые в рамках социальной программы делает региону местный поставщик газа.


    Теги:
    Атырауская область Цены и тарифы Энергетика Экономика
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