+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области подготовлены резервные койки для больных COVID-19

14 Января 2022 18:00
Поделиться:
В Атырауской области подготовлены резервные койки для больных COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 подготовлены резервные койки. 1780 койко-мест развернули на базе ключевых медицинских учреждений региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Строгие ограничительные меры вводятся на территории ЗКО
Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области В Карагандинской области ужесточают карантин из-за вхождения в «красную» зону Залетевшего в подъезд ястреба спасли в Атырау

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 437 новых случаев заболевания COVID-19. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией дополнительно развёрнуто 1780 коек. Места подготовлены на базе ключевых медучреждений региона, где ранее функционировали инфекционные стационары, а также на Тенгизском месторождении.

В настоящее время в инфекционных стационарах лечение от COVID-19 получают 453 пациента, на амбулаторном лечении находятся 646 человек.

По распространению коронавирусной инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Строгие ограничительные меры вводятся на территории ЗКО
Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области
В Карагандинской области ужесточают карантин из-за вхождения в «красную» зону
Залетевшего в подъезд ястреба спасли в Атырау
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
3 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
4 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
5 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
6 Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Читайте также
Карантин ужесточили в Алматинской области
«Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации в конце января - Минздрав РК
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив