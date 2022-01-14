В Атырауской области подготовлены резервные койки для больных COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 подготовлены резервные койки. 1780 койко-мест развернули на базе ключевых медицинских учреждений региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 437 новых случаев заболевания COVID-19. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией дополнительно развёрнуто 1780 коек. Места подготовлены на базе ключевых медучреждений региона, где ранее функционировали инфекционные стационары, а также на Тенгизском месторождении.

В настоящее время в инфекционных стационарах лечение от COVID-19 получают 453 пациента, на амбулаторном лечении находятся 646 человек.

По распространению коронавирусной инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.