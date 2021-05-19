В Атырауской области первый компонент вакцин получили 45439 человек
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация от коронавируса, первый компонент вакцин получили свыше 45 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, за последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 735 местных жителей. Из них 24 медработника, 31 педагог, 6 полицейских, 13 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 31 сотрудник правоохранительных органов, 9 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 618 местных жителей.
В период с 1 февраля по 18 мая I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 45 439 человек. II компонентом вакцин привиты 14682 человека.
Всего в регионе функционируют 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.
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