В Атырауской области первый компонент вакцин получили 45439 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация от коронавируса, первый компонент вакцин получили свыше 45 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, за последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 735 местных жителей. Из них 24 медработника, 31 педагог, 6 полицейских, 13 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 31 сотрудник правоохранительных органов, 9 госслужащих, 2 человека с хроническими заболеваниями, 618 местных жителей.

В период с 1 февраля по 18 мая I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 45 439 человек. II компонентом вакцин привиты 14682 человека.

Всего в регионе функционируют 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.