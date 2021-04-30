РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:17, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области первый компонент вакцин от коронавируса получили 22612 человек

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация от коронавируса, за сутки прививку получили 2384 жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    «I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVAC» получили 2384 местных жителя. Из них - 121 медработник, 149 педагогов, 57 полицейских, 12 студентов, 12 сотрудников закрытых учреждений, 326 сотрудников правоохранительных органов, 88 госслужащих, 20 человек с хроническими заболеваниями, 1599 местных жителей. В период с 1 февраля по 28 апреля 2021 первым компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVас» вакцинировано 22612 человек. II компонентом привиты 5789 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. Всего в регионе открыты 25 стационарных и 6 передвижных прививочных пункта, в их числе пункты в ТЦ «BAIZAAR», на рынке «Дина»,- сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, 1160 человек получают амбулаторное лечение от коронавируса в Атырауской области.

    Пункты вакцинации открылись в областном и городском акиматах Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!