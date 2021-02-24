АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля 2021 года отменяются занятия для школьников 1-5 классов, обучающихся офлайн. Отмена связана с усилением ветра до 20 метров в секунду и морозом свыше 20 градусов. Все задания школьники получат по bilimland. Для дежурных групп 9 и 11 классов занятия не отменяются», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

23 февраля были отменены занятия для учащихся 1-5 классов второй смены.