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    03:00, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 февраля 2021 года отменяются занятия для школьников 1-5 классов, обучающихся офлайн. Отмена связана с усилением ветра до 20 метров в секунду и морозом свыше 20 градусов. Все задания школьники получат по bilimland. Для дежурных групп 9 и 11 классов занятия не отменяются», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

    23 февраля были отменены занятия для учащихся 1-5 классов второй смены.


    Теги:
    Атырауская область Образование
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