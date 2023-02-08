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В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань

8 Февраля 2023, 01:47
В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области возобновлено движение автотранспорта по ранее закрытой из-за сильного снегопада республиканской трассе сообщением Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 7 февраля с 23:00 местного времени (24:00 по времени Астаны) по ранее закрытой в связи с неблагоприятными погодными условиями для всех видов транспорта трассе Атырау-Астрахань возобновлено движение.

«Об изменениях режима движения будет сообщаться дополнительно. В связи с сильным снегопадом на территории области напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил передвижения в сложных погодных условиях», - говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

Ранее сообщалось, что трасса Атырау-Астрахань была закрыта из-за непогоды

Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично были закрыты из-за непогоды.

В Атырау из-за непогоды приостановлено движение общественного транспорта

Аким Атырауской области попросил помощи в борьбе со снегом у крупных компаний.


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