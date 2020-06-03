В Атырауской области от коронавируса вылечился 51 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число вылечившихся от коронавируса в Атырауской области достигло 532 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

За последние сутки в Атырауской области от COVID-19 выздоровел 51 человек. По информации Оперативного штаба, 50 выписанных - рабочие с Тенгизского месторождения, еще один человек - 25-летний житель Туркестанской области.

«В настоящее время все выписанные чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщает пресс-служба акимата.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 532 человек.

Напомним, что на Тенгизском месторождении из-за вспышки коронавируса с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля - филиал областного оперативного штаба. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.

20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.

Вспышку коронавируса на Тенгизе объяснили в Минздраве.