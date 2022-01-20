В Атырауской области от коронавируса лечатся 4235 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 568 человек. Из них 396 случаев подтверждено в городе Атырау, 61 случай – на Тенгизском месторождении, 21 – в Жылыойском районе, 20 – в Индерском районе, 14 – в Исатайском районе, 20 – в Кызылкогинском районе, 16 – в Курмангазинском районе, 5 – в Макатском районе, 15 – в Махамбетском районе.

У 362 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 206 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 61 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 443 человека, в областной больнице – 42, в модульной больнице – 171 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – 30 человек, в районных инфекционных стационарах – 48. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 501 пациент с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.