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В Атырауской области от коронавируса лечатся 1106 человек

21 Мая 2021 20:00
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В Атырауской области от коронавируса лечатся 1106 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса лечатся 1106 человек. 532 из них получают лечение в инфекционных стационарах от Covid-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 87 инфицированных. Из них в городе Атырау подтверждено 47 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено семь заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 15 зараженных Covid-19, в Исатайском районе - два случая, в Кызылкогинском - шесть, в Курмангазинском - восемь заболевших, в Макатском и Махамбетском районах - по одному случаю. Заболевание у 53 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 34 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 70 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 574 человека, в модульной больнице - 167, во второй областной больнице – 122 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 51, в районных инфекционных стационарах - 126. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 66.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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