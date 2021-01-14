В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заболели 75 человек. Среди инфицированных - 15 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 46 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе - 7, Индерском - 2, Курмангазинском - 5 человек.
Заболевание у 14 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 309 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 96 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 779 человек.
За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 63 пациента.
Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «желтой» зоне.
- В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб
- О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские
- О масштабах ущерба от штормового ветра рассказали в Атырау
- В управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области - новый руководитель
- Праздничное настроение: жительница Костаная необычно украсила свой подъезд
- Новое постановление о введении дополнительных карантинных мер готовится в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана