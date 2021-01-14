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В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека

14 Января 2021 23:15
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В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заболели 75 человек. Среди инфицированных - 15 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 46 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе - 7, Индерском - 2, Курмангазинском - 5 человек.

Заболевание у 14 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 309 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 96 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 779 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 63 пациента.

Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «желтой» зоне.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Виктор Сутягин

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