АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 123 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в Атырауской области выявили 74 заболевших коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 57 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Кызылкогинского района - 1,Индерского - 1, Махамбетского - 1.

Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 223 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 97 человек, в районных инфекционных стационарах - 36, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 767 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса зарегистрировано 63 выздоровевших от коронавируса пациентов. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.