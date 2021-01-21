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    20:58, 20 Январь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 123 человека

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 123 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в Атырауской области выявили 74 заболевших коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 57 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Кызылкогинского района - 1,Индерского - 1, Махамбетского - 1.

    Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 223 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 97 человек, в районных инфекционных стационарах - 36, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 767 человек.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса зарегистрировано 63 выздоровевших от коронавируса пациентов. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество Статистика
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