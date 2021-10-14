В Атырауской области от гриппа вакцинировано 11 тысяч человек

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается вакцинация от гриппа, стартовавшая 15 сентября, вакцину уже получили 11 120 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций Атырауской области рассказала заместитель директора городской поликлиники №1 Дина Камелова. По словам спикера, в число подлежащих вакцинации от гриппа лиц вошли 187 760 человек. К ним относятся дети до 18 лет, беременные женщины и жители области, находящиеся на диспансерном учёте.

«Из этого числа от гриппа уже получили прививки 11 120 человек, из них 1774 ребенка - 77% дети в возрасте от 5 до 14 лет», — рассказала Дина Камелова.

Параллельно вакцинации от гриппа проводится и вакцинация детей и новорожденных от туберкулёза. За 9 месяцев текущего года привито 17 735 детей.