В Атырауской области осуждена экс-директор районной больницы
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области осуждена бывший директор Курмангазинскрй районной больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Курмангазинском районном суде Атырауской области закончились слушания в отношении бывшего директора районной больницы Гульсары Мутивой, обвиняемой в злоупотреблениями полномочиями и хищениями государственных средств. Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 361, по п. 2 ч. 3 ст. 189 УК РК.
На основании ч. 3 ст. 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемая была приговорена к одному году ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в общественных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. 189 УК РК», - сообщили в пресс- службе областного суда.
Она трудоустроила и длительное время выплачивала зарплату людям, которые в больнице не работали. В том числе своему 19-летнему сыну, который учился в Алматы.
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