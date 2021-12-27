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В Атырауской области осталось всего 135 болеющих COVID-19 пациентов

27 Декабря 2021 22:56
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В Атырауской области осталось всего 135 болеющих COVID-19 пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Дома и в стационарах лечатся всего 135 пациентов. Летом это число превышало 10 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у трех человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау. У всех трех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился один человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 62 человека, в модульной больнице – 54, в районных инфекционных стационарах – 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Летом число лечащихся от КВИ людей в регионе превышало 10 тыс человек.

Как ранее сообщалось, вакцину Pfizer получили 2 276 женщин и подростков в Атырауской области.



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#Здравоохранение   #Аутизм   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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