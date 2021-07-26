В Атырауской области не снижается число новых случаев коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области не снижается число новых случаев заболевания коронавирусом. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 420 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 268 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 39 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 50 заболевших, в Индерском районе - 12, в Исатайском районе - 9, Кызылкугинском районе - 17, Курмангазинском районе - 14, в Макатском районе - 6, в Махамбетском районе - 5 человек.

Заболевание у 262 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 158 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 257 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3443 человек, в модульной больнице - 196, во второй областной больнице – 205 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 98, в кардиоцентре - 103, в железнодорожной больнице - 109 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 361, в общежитии, оборудованном под лечение больных -17 человек. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 218 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



