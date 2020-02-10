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В Атырауской области назначен новый руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы

10 Февраля 2020 17:12
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В Атырауской области назначен новый руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Руководителем Департамента Агентства по делам государственной службы по Атырауской области стал 40-летний Салауат Муксимов. Ранее он занимал аналогичную должность в департаменте по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Салауат Муксимов родился в Атырауской области, окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию госуправления при Президенте РК, имеет степень PhD доктора по профилю «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал преподавателем в ЕНУ имени Л. Гумилева, с 2005 года – в аппарате Сената Парламента РК, затем занимал должность руководителя управления внутренней политики в СКО, различные должности в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С назначением в Атырау Салауат Муксимов автоматически станет председателем Совета по этике Атырауской области.


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Ключевые слова: Атырауская область, Назначения,
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Автор:

А. Соколов

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