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вчера 21:19
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В Атырауской области назначен новый аким Курмангазинского района
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области назначен новый аким Курмангазинского района. Им стал Марат Мурзиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил местному активу нового главу района. По согласованию с Администрацией Президента РК, а также районным маслихатом, акимом Курмангазинского района назначен Мурзиев Марат Бисенгалиевич.
Отметив высокие управленческие способности, богатый опыт Марата Мурзиева, глава области поручил новому руководителю района ряд задач по развитию экономики и инфраструктуры, повышению благосостояния жителей и пожелал успехов в работе.
Два года возглавлявший район Кайрат Нуртаев освобожден с должности акима Курмангазинского района в связи с переходом на другую работу. Аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что за это период в районе проделана немалая работа и поблагодарил К.Нуртаева.
Мурзиев Марат Бисенгалиевич родился в 1981 году в городе Актобе. Образование - высшее, окончил Казахский гуманитарный юридический университет.
Трудовой путь начал в 2003 году помощником природоохранного прокурора города Атырау.
В 2006-2008 годах работал на руководящих должностях в различных частных предприятиях.
В 2009-2010 годах – советник акима Чингирлауского района Западно-Казахстанской области, в 2010-2011 годах – руководитель отдела управления образования.
В 2011-2012 годах работал заведующим Государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области, в 2012-2013 годах – заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области.
В 2013-2017 годах возглавлял Ревизионную комиссию Атырауской области.
С марта 2017 года по настоящее время работал на должности акима Исатайского района.
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