+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области на 38,9 % снижены цены на газ

1 Февраля 2022 20:36
Поделиться:
В Атырауской области на 38,9 % снижены цены на газ

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На 38,9 % снижены цены АО «КазТрансГазАймак» на газ для потребителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау на спецстоянку припарковано 70 автомобилей с неоплаченными штрафами
В Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека Холодную воду частично отключат в Атырау Цены на газ снижены в большинстве регионов Казахстана

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, в декабре 2021 года департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области был снижен тариф Атырауского производственного филиала (АтПФ) АО «КазТрансГазАймак» на услуги по транспортировке газа по распределительным трубопроводам на 2022-2027 годы до 1 133,39 тенге/тыс. кубометров. В сравнении с предыдущим пятилетним периодом (2016-2021 гг.) тариф был снижен на 36%.

Вместе с тем, Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан снижена снабженческая надбавка АтПФ АО «КазТрансГазАймак» до 916,17 тенге/тыс. кубометров на 43%.
Таким образом, конечная цена газа АтПФ АО «КазТрансГазАймак» для потребителей Атырауской области снижена на 38,9 %.

Для бытовых потребителей, теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения – 4 720,33 тенге/тыс. кубометров. Для теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц, теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии, прочих юридических лиц– 11 482,47 тенге/тыс. кубометров. Для бюджетных организаций – 13 344,23 тенге/тыс. кубометров; для юридических лиц, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям – 11518,56 тенге/тыс. кубометров.

Сниженные цены вводятся с 1 февраля 2022 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Атырауская область   #Цены и тарифы  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В Атырау на спецстоянку припарковано 70 автомобилей с неоплаченными штрафами
В Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека
Холодную воду частично отключат в Атырау
Цены на газ снижены в большинстве регионов Казахстана
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
3 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
В столице объявили сбор заявок от мукомольных предприятий на льготное зерно
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив