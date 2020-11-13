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В Атырауской области «молодеет» онкология – Махамбет Досмухамбетов

13 Ноября 2020 15:24
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В Атырауской области «молодеет» онкология – Махамбет Досмухамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области «молодеет» онкология. Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы знаем, что нарушения экологии оказывают отрицательное влияние на здоровье людей. Если говорить об онкологических заболеваниях, по моим данным, Атырауская область не на первом месте. Средний уровень по республике или даже меньше. В последние 2-3 года мы знаем, что у нас онкологические показатели, в расчете на 100 тысяч человек, молодеют. Конечно, это большая проблема для области», – сказал М.Досмухамбетов.

По его словам, в Атырауской области насчитывается более 4 100 онкологических больных. Из них около 3 тысяч прошли лечение. В направлении организации борьбы с заболеваниями в настоящее время объединены в одну систему рентгеновские аппараты, цифровые маммографы, КТ и МРТ томографы. Система позволяет выявлять онкологию на ранних стадиях и проводить своевременное лечение.


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#Атырауская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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