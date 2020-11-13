В Атырауской области «молодеет» онкология – Махамбет Досмухамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области «молодеет» онкология. Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что нарушения экологии оказывают отрицательное влияние на здоровье людей. Если говорить об онкологических заболеваниях, по моим данным, Атырауская область не на первом месте. Средний уровень по республике или даже меньше. В последние 2-3 года мы знаем, что у нас онкологические показатели, в расчете на 100 тысяч человек, молодеют. Конечно, это большая проблема для области», – сказал М.Досмухамбетов.

По его словам, в Атырауской области насчитывается более 4 100 онкологических больных. Из них около 3 тысяч прошли лечение. В направлении организации борьбы с заболеваниями в настоящее время объединены в одну систему рентгеновские аппараты, цифровые маммографы, КТ и МРТ томографы. Система позволяет выявлять онкологию на ранних стадиях и проводить своевременное лечение.