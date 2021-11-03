В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области коронавирусная инфекция диагностирована у 15 беременных женщин и 61 ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 15 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 2 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеет 61 ребенок, из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 58 находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один пациент.

Как ранее сообщалось, 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области.



