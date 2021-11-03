+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка

3 Ноября 2021 03:00
Поделиться:
В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области коронавирусная инфекция диагностирована у 15 беременных женщин и 61 ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Активно работающих медработников поощрили в Павлодарской области
528 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 15 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 2 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеет 61 ребенок, из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 58 находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один пациент.

Как ранее сообщалось, 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Активно работающих медработников поощрили в Павлодарской области
528 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
2589 человек выздоровели от коронавируса в РК
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив