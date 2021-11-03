Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Атырауской области КВИ диагностировали у 15 беременных женщин и 61 ребёнка
3 Ноября 2021 03:00
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области коронавирусная инфекция диагностирована у 15 беременных женщин и 61 ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме528 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 15 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 2 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеет 61 ребенок, из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 58 находятся на амбулаторном лечении.
За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один пациент.
Как ранее сообщалось, 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Активно работающих медработников поощрили в Павлодарской области
- 528 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
- Шесть человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 2589 человек выздоровели от коронавируса в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047