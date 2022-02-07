В Атырауской области к поиску пропавшего мужчины привлекли вертолёт
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины. К поисковой операции привлекли вертолёт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В окрестностях населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области продолжены поиски пропавшего мужчины 1957 года рождения. 28 января он вышел из дома и до настоящего времени судьба его неизвестна.
«Поисковые работы были продолжены аэровизуальным осмотром с вертолёта в радиусе 50 км от населенных пунктов, а также вдоль реки Урал. В поисках задействованы 4 сотрудника ДЧС Атырауской области, 3 члена экипажа и вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», а также близкие пропавшего», - сообщает пресс-служба департамента по Чрезвычайным ситуациям области.
- О загруженности реанимаций больными СОVID-19 рассказали в Атырау
- Зарплату 40 туркестанских учителей похитил мошенник
- 32 трансформатора установят в Атырау и пригородных сёлах
- Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
- Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау
- Травмированного молодого человека спустили с ледника Богдановича близ Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана