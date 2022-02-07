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В Атырауской области к поиску пропавшего мужчины привлекли вертолёт

7 Февраля 2022 14:22
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В Атырауской области к поиску пропавшего мужчины привлекли вертолёт

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины. К поисковой операции привлекли вертолёт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В окрестностях населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области продолжены поиски пропавшего мужчины 1957 года рождения. 28 января он вышел из дома и до настоящего времени судьба его неизвестна.

«Поисковые работы были продолжены аэровизуальным осмотром с вертолёта в радиусе 50 км от населенных пунктов, а также вдоль реки Урал. В поисках задействованы 4 сотрудника ДЧС Атырауской области, 3 члена экипажа и вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», а также близкие пропавшего», - сообщает пресс-служба департамента по Чрезвычайным ситуациям области.


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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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