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В Атырауской области к поискам пропавшего мужчины присоединились спортсмены-конники

2 Февраля 2022 21:05
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В Атырауской области к поискам пропавшего мужчины присоединились спортсмены-конники

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Махамбетском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, 2 февраля, вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс продолжаются поиски пропавшего 28 января мужчины. Он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. Поисковые работы осуществляются обходом близлежащей территории. В поисках задействованы 64 человек, 13 единиц техники. Это сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, районного отдела полиции, местных исполнительных органов, жители села. К ним присоединились кокпарши - спортсмены, занимающиеся национальным видом кокпаром команды «Сарайшык» на 14 лошадях»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области в степи полицейские отыскали заблудившегося пастуха.
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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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