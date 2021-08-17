В Атырауской области инспекторы задержали судно с 4 тоннами рыбы
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области инспекторы рыбоохраны задержали судно, на борту которого находилось более 4 тонн рыбы частиковых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, задержали судно на канале Иголкинский в Курмангазинском районе региона. Произошло это в ходе рейдовых мероприятий при участии инспекторов, а также сотрудников районного отдела полиции и пограничного наряда. На судне обнаружили 2,5 тонны сазана, а также сома, судака, жереха, щуки, карася - всего 4 361 кг рыбы частиковых видов.
Как было установлено в ходе проверки законности вылова, рыба была добыта с нарушением установленных сроков промысла.
«Изъятая рыба отправлена на временное хранение. Собранные в ходе проверки материалы переданы в районный отдел полиции»,- сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
По предварительным подсчётам нанесенный государству ущерб составил более 23 млн тенге.
- В Атырау заполнено 81,6 % реанимационных коек
- Превышение концентрации аммиака в Актау: на «КазАзот» назначена проверка
- Проект «Крепкая семья» запустят в 16 атырауских школах
- В Атырау запустили поезд по маршруту «Атырау-Курмангазы»
- Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау
- Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана