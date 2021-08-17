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В Атырауской области инспекторы задержали судно с 4 тоннами рыбы

17 Августа 2021 22:20
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В Атырауской области инспекторы задержали судно с 4 тоннами рыбы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области инспекторы рыбоохраны задержали судно, на борту которого находилось более 4 тонн рыбы частиковых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, задержали судно на канале Иголкинский в Курмангазинском районе региона. Произошло это в ходе рейдовых мероприятий при участии инспекторов, а также сотрудников районного отдела полиции и пограничного наряда. На судне обнаружили 2,5 тонны сазана, а также сома, судака, жереха, щуки, карася - всего 4 361 кг рыбы частиковых видов.

Как было установлено в ходе проверки законности вылова, рыба была добыта с нарушением установленных сроков промысла.

«Изъятая рыба отправлена на временное хранение. Собранные в ходе проверки материалы переданы в районный отдел полиции»,- сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

По предварительным подсчётам нанесенный государству ущерб составил более 23 млн тенге.


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#Атырауская область   #Экология  
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Автор:

Виктор Сутягин

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