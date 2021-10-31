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    20:15, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области идет миграция миллионов перелетных птиц

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на территории Государственного природного резервата «Акжайык» идет миграция миллионов перелетных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Корреспондент МИА «Казинформ» с известным в регионе фотографом Карасаем Кунжариковым побывали в природном резервате, занимающем территорию в 341 тысячу гектаров, гнездятся или бывают пролетом 292 вида птиц.

    Особенностью резервата является то, что через его территорию проходят мировые миграционные пути птиц. В весенне-осенний период по территории пролетают около десяти миллионов куликов, около пяти миллионов особей уток, лысух двух миллионов особей и порядка 35 тысяч фламинго.

    Природный резерват был создан постановлением правительства РК «О некоторых вопросах создания государственного учреждения «Государственный природный резерват «Акжайык» в дельте реки Урал и прилегающем побережье Каспийского моря. Первого апреля 2009 года территория дельты реки Урал и прилегающего побережья Каспийского моря включена в список водно-болотистых угодий международного значения. Она стала второй казахстанской территорией после Тенгиз-Коргалжынской системы озер, вошедшей в этот список.

    В 2014 году резерват вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.


    Теги:
    Атырауская область Природа Экология
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