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    20:58, 21 Август 2023 | GMT +6

    В Атырауской области готовность к отопительному сезону составляет 72%

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области готовность к отопительному сезону составляет 72%. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Сериккали Канапин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в области к отопительному сезону необходимо подготовить 421 объект образования, 147 объектов здравоохранения и 1789 многоэтажных жилых домов. Готовность объектов на сегодня составляет 72%, до 1 октября данный показатель достигнет 100%.

    К отопительному сезону производим ремонт 36 километров теплотрасс. Был отремонтирован магистральный теплопровод, расположенный в микрорайонах Береке и Нурсая. Кроме того, АО «Атырауская ТЭЦ» ведутся работы по реставрации 3-х тепловых агрегатов и 2-х турбоагрегатов. Всего по городу имеется 177 автономных отопительных котлов. Производится закуп 6 тепловых котлов, 12 генераторов, 4 теплообменников, 27 насосов, необходимых для резерва ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» в микрорайоне Нурсая», - рассказал С. Канапин.

    В текущем году АО «АтырауЖарық» ведется ремонт 819 км электросетей.

    В городе и районах начнутся работы по замене изношенных электрических столбов.


    Теги:
    Атырауская область Отопительный сезон Энергетика
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