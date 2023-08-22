АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области готовность к отопительному сезону составляет 72%. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Сериккали Канапин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в области к отопительному сезону необходимо подготовить 421 объект образования, 147 объектов здравоохранения и 1789 многоэтажных жилых домов. Готовность объектов на сегодня составляет 72%, до 1 октября данный показатель достигнет 100%.



К отопительному сезону производим ремонт 36 километров теплотрасс. Был отремонтирован магистральный теплопровод, расположенный в микрорайонах Береке и Нурсая. Кроме того, АО «Атырауская ТЭЦ» ведутся работы по реставрации 3-х тепловых агрегатов и 2-х турбоагрегатов. Всего по городу имеется 177 автономных отопительных котлов. Производится закуп 6 тепловых котлов, 12 генераторов, 4 теплообменников, 27 насосов, необходимых для резерва ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» в микрорайоне Нурсая», - рассказал С. Канапин.



В текущем году АО «АтырауЖарық» ведется ремонт 819 км электросетей.

В городе и районах начнутся работы по замене изношенных электрических столбов.