АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области государству вернули 273 тыс га неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления контроля использования и защиты земель Атырауской области, за 11 месяцев этого года 16 земельных участков, предоставленных для коммерческих целей, возвращены государству в связи с тем, что они не использовались. Также управление направило в суд 35 исковых заявлений о возврате неиспользуемых земель.

По официальным данным в этом году в Атырауской области в собственность государства возвращено 273 800 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Причина- неосвоение участков их владельцами в необходимые сроки . Среди них есть и те, кто добровольно вернули землю в собственность государства.