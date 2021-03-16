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    22:20, 15 Март 2021 | GMT +6

    В Атырауской области доходы в местный бюджет превысили прогноз на 20 млрд тенге

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области по итогам 2020 года доходы в местный бюджет превысили прогноз на 20 млрд тенге. Об этом проинформировал заместитель руководителя департамента доходов региона на сессии областного маслихата. В работе сессии принял участие глава области Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «При прогнозе 350,4 млрд тенге по местному бюджету конкретный объем поступлений составил 371,1 млрд тенге. Таким образом, прогноз перевыполнен на 20,7 млрд тенге или на 105,9%», - сообщил заместитель руководителя департамента доходов по Атырауской области Бекен Шанаев.

    Проинформировав, что в связи с пандемией около 12 тысяч налогоплательщиков в сфере малого и среднего бизнеса, где занято 187 тысяч человек, были освобождены от налогов и социальных выплат.

    «Департаментом оказана 853 079 государственных услуг, из которых 928 162, или 97,4%, предоставлены в электронном формате»,- рассказал Бекен Шанаев.


    Теги:
    Атырауская область Другие государственные органы Экономика
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