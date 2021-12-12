В Атырауской области до менее 200 снизилось число болеющих COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области до менее 200 человек снизилось число болеющих COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 4 заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 3 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 99 человек, в модульной больнице - 62, в районных инфекционных стационарах - 21. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 13 человек. Это самый низкий показатель числа болеющих дома и в стационарах за многие месяцы. В июле общее число больных доходило до 10 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, 1673 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.







