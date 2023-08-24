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    20:00, 23 Август 2023 | GMT +6

    В Атырауской области декларации подали 98% физлиц

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области по второму этапу всеобщего декларирования из 72 108 физических лиц подали декларации 71 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД по Атырауской области Нурмира Орынбаева, всеобщее декларирование стартовало с 1 января 2021 года в рамках 42-го шага Плана нации. В связи с этим, работники бюджетной сферы, нацкомпаний и их супруги должны до 15 сентября текущего года подать декларацию об активах и обязательствах.

    «Всеобщее декларирование – это один из эффективных механизмов налогообложения. Всеобщая декларация позволяет бороться не только с коррупцией, но и с теневой экономикой. Система будет активирована, когда все население перейдет на всеобщее декларирование, это позволит обеспечить прозрачность налогообложения всех граждан Казахстана. При декларировании активов и обязательств основное внимание будет уделено имуществу за пределами Республики Казахстан. Кроме того, здесь будут отражены земельные доли, воздушные и морские судна, транспортные средства, спецтехника и регистрация. Также в этот список включен капитал юридических лиц, находящийся за пределами Республики Казахстан. После сдачи в текущем году деклараций об активах и обязательствах, физическое лицо, начиная с 2024 года, имеет право подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270,00», - сообщила Н.Орынбаева.

    По ее словам, декларация об активах и обязательствах должна быть представлена в бумажном виде до 15 июля, а в электронном - не позднее 15 сентября. Первый этап декларирования охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, а второй этап - с 1 января текущего года и продлится до 15 сентября. Стоит отметить, что подать декларацию можно через веб-порталы Cabinet.salyk.kz, egov.kz, а также мобильное приложение eSalyq azamat.

    В Атырауской области по второму этапу всеобщего декларирования из 72 108 физических лиц подали декларации 71 200 человек или 98 процентов.


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